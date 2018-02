Kamil Stoch ze złotym medalem. Dostanie za niego 120 tys. zł premii

Kamil Stoch mistrzem olimpijskim w skokach narciarskich na dużej skoczni w Pjongczangu. Złoty krążek to nie tylko spełnienie sportowych marzeń, ale również spore zyski finansowe. Za zajęcie najwyższego stopnia podium Polski Komitet Olimpijski przeleje na konto Stocha premię pieniężną.

A to jeszcze nie koniec. Na premie finansowe zdecydować się również może Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zgodnie z informacjami na stronach resortu - "w konkurencjach indywidualnych, za 1. miejsce na igrzyskach olimpijskich może być przyznana nagroda w wysokości do 14-krotności podstawy, za 2. miejsce - do 11-krotności podstawy, a za 3. miejsce - do 8-krotności podstawy, wynoszącej 2300 złotych”. A to oznacza, że złoto może być warte dodatkowe 32 tys. zł.