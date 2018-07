Kantor internetowy – jak to działa

Internetowa wymiana walut w ostatnich latach zyskuje na popularności. Coraz więcej firm, kredytobiorców oraz turystów decyduje się na zakup waluty online. Korzystanie z usług kantoru internetowego jest bardzo proste, a jedynym wymogiem jest posiadanie konta walutowego.

Kantor internetowy – dlaczego warto

Ogromną przewagą kantoru internetowego nad tym stacjonarnym jest cena zakupu waluty. W sieci usługa ta jest znacznie tańsza z powodu niskiego spreadu, czyli różnicy między ceną kupna a sprzedaży waluty. W ofertach internetowych jest to z reguły nie więcej niż 1%. W kantorach stacjonarnych to około 1,5%, a w bankach 5-6%. Dlaczego online jest najtaniej? Główną przyczyną jest niski koszt prowadzenia działalności. Właściciel kantoru internetowego nie musi wynajmować lokalu oraz kupować niezbędnego wyposażenia. W internecie nie ma również problemu z przechowywaniem banknotów. Kolejnym atutem internetowej wymiany waluty jest łatwość w dostępie. W celu jej dokonania wystarczy nam urządzenie z dostępem do sieci i konto walutowe w dowolnym banku. Transakcja może się odbyć o dowolnej porze dnia lub nocy, z każdego miejsca na świecie. Sam proces zakupu jest bardzo prosty. Wystarczy założyć konto w wybranym kantorze, wybrać walutę, którą chcemy sprzedać/kupić, dokonać przelewu na wskazany nr konta i podać nr rachunku, na który chcemy otrzymać przelew zwrotny. Jeśli kantor posiada konto w tym samym banku co kupujący to wymiana zajmuje około 15 minut.