Kąpiel tylko po 22. W Polsce zaczynają się problemy z wodą

- Każdy ma ogródek i chce, żeby wyglądał ładnie. Przede wszystkim latem - mówi nam czytelnik. Problem jednak w tym, że gdy sąsiedzi uruchamiają zraszacze w swoich ogrodach, to w pobliskich blokach można zapomnieć o normalnym korzystaniu z wody bieżącej.

Jak dodaje, próbował interweniować w spółdzielni mieszkaniowej, ale tam tylko rozkładają ręce. Domy jednorodzinne bowiem do spółdzielni nie należą, więc do niczego ich zmusić nie można. Zresztą nawet gdyby należały, to wyegzekwowanie takiego zakazu byłoby trudne.