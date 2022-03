Kartki na żywność w Rosji? Kołodko: "Raczej prędzej, niż później"

Jeśli agresja, próba okupacji Ukrainy i sankcje będą trwały dłużej, to w rosyjskiej gospodarce pojawi się zjawisko inflacji cenowo zasobowej. Na mniejszą skalę widzieliśmy to podczas pandemii, kiedy z jednej strony towary, dobra i usługi drożeją, a z drugiej strony nie wszystko można kupić - powiedział w programie "Newsroom" WP prof. Grzegorz Kołodko z Akademii im. Leona Koźmińskiego. - Czy będą w związku z tym kartki i reglamentacja? Raczej tak i to raczej wcześniej niż później. I to wcale nie musi być akcja scentralizowanej gospodarki, bo także władze regionalne mogą wprowadzać racjonowanie dóbr i usług, dlatego, że mechanizmy rynkowe przestaną działać. To będzie bardzo dotkliwe dla gospodarstw domowych - dodał.