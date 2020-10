Kary za brak maseczki mogą zaboleć, a staną się jeszcze surowsze

Kary za brak maseczki, czyli sposób na łamanie przepisów

Dotychczasowa kara za brak maseczki skutkowała mandatem wynoszący 500 złotych. Policjant może go nałożyć, bądź też pouczyć lub skierowań do sądu wniosek o ukaranie. Sprawa może być też przekazana do Sanepidu, gdzie kary administracyjne wynoszą od 5 do nawet 30 tys. złotych