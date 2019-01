Kasjer potrzebny od zaraz. Sprawdź zarobki i perspektywy rozwoju

Kasjerzy to często pierwsza linia kontaktu klienta z marką handlową. Zapotrzebowanie na kadry w handlu i sprzedaży jest większe, niż w jakiejkolwiek innej specjalizacji w Polsce. W III kwartale 2018 handlowcy i sprzedawcy stanowili ponad 29 proc. wszystkich rekrutowanych na Pracuj.pl.

Według danych ekspertów serwisu zarobki .pracuj.pl, zdecydowana większość kasjerów wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę - 85 proc. ankietowanych. Więcej, niż co trzeci z nich (36 poc.) deklaruje, że co miesiąc otrzymuje premie za osiągane wyniki.

Zespoły kasjerów w Polsce są silnie sfeminizowane. Jak podają eksperci serwisu zarobki.pracuj.pl, 8 na 10 kasjerów to kobiety. Co ciekawe, panie dominują także wśród kierowników sklepów spożywczych (61 proc.) oraz ich zastępców (66 proc.).

Na jakiej wysokości pensje mogą liczyć kasjerzy? Według danych serwisu zarobki.pracuj.pl ich przeciętne miesięczne wynagrodzenie to 2000 zł netto. Natomiast najlepiej opłacani specjaliści otrzymują pensje o blisko połowę wyższe – wynoszące 2900 zł netto. Dla porównania, przeciętna pensja sprzedawcy w branży motoryzacyjnej to 3100 zł netto, a kierownika sklepu spożywczego - 4600 zł netto.

Co zwiększa szanse kasjera na awans i podwyżkę?

Jak podkreślają eksperci Pracuj.pl, osoby chcące związać swoją przyszłość z branżą handlu B2C powinny zwracać uwagę nie tylko na pensje, ale też skalę danej firmy, jej podejście do rozwoju pracowników.

Kasjerzy to jedna z najbardziej charakterystycznych grup pracowników fizycznych. Jak wykazał raport Pracuj.pl, oczekują oni stabilnych i jasnych zasad zatrudnienia. Chcą wygodnej i szybkiej rekrutacji, uczciwych relacji z szefami oraz zdrowego środowiska pracy.

Stanowisko kasjera może być zarówno zajęciem tymczasowym, jak i stanowić krok w karierze. Zależy to od celów i potrzeb osoby decydującej się na pracę. Jak wygląda ścieżka rozwoju pracownika od kasjera do menedżera? W naszej organizacji 90 procent menedżerów objęło te stanowiska w drodze awansu wewnętrznego. Jeśli poszukiwany jest na przykład zastępca kierownika sklepu, to ogłaszany jest nabór, każdy pracownik ma wgląd w ofertę, która jest publikowana na firmowym portalu. Kompetencje i kwalifikacje są sprawdzane podczas rozmów z kierownikiem oraz specjalistą ds. HR