Duża sieć handlowa stanie przed Wielkanocą? Kasjerzy myślą o strajku

Kasjerzy walczą o 500 zł

Portal dlahandlu.pl pisze, że "Jedność Pracownicza", organizacja 002, oraz "NZZ Solidarność", działające w Kauflandzie, domagają się podwyżki w wysokości 500 zł. Związkowcy wskazują, że w Lidlu doszło do podwyżek wynagrodzeń. Co więcej dyskont podnosi pensje kasjerów z dłuższym stażem, co pozwala z czasem osiągnąć zarobki na poziomie 6 tys. zł brutto.