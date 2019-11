Kaufland dogadał się z Unilever. Spór o obecność Liptona i Knorra na półkach trwał rok

Niemiecka sieć wraca do współpracy z firmą Unilever. Obaj giganci pokłócili się o ceny. Przez rok wstrzymano dostawy produktów do sklepów m.in. w Polsce, Czechach, Słowacji i Chorwacji.

Pierwsze produkty Unilevera powrócą do sklepów Kaufland pod koniec listopada, a reszta najpóźniej do końca stycznia 2020 r. Niemiecka sieć, jak donosi portal "Dla handlu", zapewnia, że inni dostawcy nie ucierpią zbyt mocno na powrocie marek Unilevera do sprzedaży.

Sieć może się pochwalić aż 22,6 mld euro przychodów, co oznacza, że wyroby Unilevera dawały ok. 0,5 mld euro. To zdecydowanie dobry powód do tego, by wreszcie się dogadać.