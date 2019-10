Kaufland wycofuje noże. Mogą się kruszyć

Nie można wykluczyć, że w przypadku pojedynczych noży mogą odłamywać się części ostrza. Może to spowodować obrażenia - przestrzega Kaufland i wycofuje ze sprzedaży noże i obieraczki Spice&Soul.

Z tego powodu klienci powinni koniecznie zastosować się do niniejszego wycofania i zaprzestać używania produktu, którego dotyczy problem - przestrzega sieć.

W przypadku pytań klientów dostępna jest bezpłatna Infolinia Kaufland: 800 300 062 (czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 i w soboty od 08:00 do 17:00).