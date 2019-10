Pan Ryszard kupił nieświeżą gęsinę w Biedronce. Zapytano go, czy to ustawka dziennikarska

Pan Ryszard kupił w Biedronce gęsinę, która według informacji na opakowaniu była przydatna do spożycia. W domu okazało się, że mięso śmierdzi i nie wygląda na świeże. Produkt udało się zareklamować, ale od kierowniczki sklepu usłyszał kilka zdań, które go oburzyły.



Po publikacji tego tekstu odezwał się do mnie kolejny mężczyzna, który znalazł się w podobnej sytuacji, ale kilka rzeczy w tej sprawie nad wyraz go zaskoczyło. O 16:30 pan Ryszard kupił w jednej z warszawskich Biedronek mięso z młodej gęsi na którym widniała data przydatności do spożycia 11 października. Dotarł do domu i zaczął je przygotowywać. - Zdziwiłem się, bo zapach mięsa świadczył o jego pełnym rozkładzie, był nie do zniesienia, a jego użycie groziło poważną chorobą lub czymś gorszym, śmiało mogę to stwierdzić z mojego doświadczenia, a zapach nazwać smrodem - pisze czytelnik.