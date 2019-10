Odsączyłam tłuszcz z mrożonej pizzy z supermarketu. Ręcznik papierowy nim ociekał

Kosztuje kilka złotych, możemy ją kupić w każdym supermarkecie i zawiera kilkaset kilokalorii - gotowa pizza. Upiekłam ją i odsączyłam tłuszcz za pomocą ręczników papierowych. Byłam w szoku, jak dużo się go nazbierało.



Tyle tłuszczu zostało na ręczniku papierowym po dotknięciu świeżo upieczonej pizzy. (WP.PL, Fot: Agata Wołoszyn)

Gotowe pizze ze sklepu zawierają dużo kalorii, dodatków do żywności i tłuszczu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że takie produkty nie są zdrowe, ale raz na jakiś czas niektórym zdarza nam się po nie sięgać. Postanowiłam kupić taką pizzę, upiec i sprawdzić w praktyce, co tak naprawdę się w niej kryje.

Wybieram się do supermarketu. Moim oczom ukazują się lodówki pełne mrożonych dań typu fast-food. Wybór gotowych pizz jest naprawdę duży. Sprawdzam etykiety i zwracam uwagę na jedną z nich, która zaskakuje mnie nie tyle składem, ile informacjami zawartymi w tabeli wartości odżywczych.

Na opakowaniu każdego produktu spożywczego możemy przeczytać, ile tłuszczu, węglowodanów, białka, czy soli znajduje się w środku. Dodatkowo dowiadujemy się, jaką część naszego dziennego zapotrzebowania przyjmiemy wraz z takim produktem. Pizza, którą znajduję, waży 380 g i zawiera aż 984 kcal, czyli 49 proc. naszego zapotrzebowania energetycznego! (Biorąc pod uwagę fakt, że 2000 kcal to referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej). Przechodzę do kolejnej rubryki i czytam, że pizza pokrywa aż 63 proc. zapotrzebowania na tłuszcz, ale informacja, która jest poniżej zaskakuje mnie jeszcze bardziej.

Taka jedna pizza zawiera prawie 22 g szkodliwych nasyconych kwasów tłuszczowych, tzn., że pokrywa aż 109 proc. naszego dziennego zapotrzebowania na ten składnik. Zjedzenie takiego posiłku to przekroczenie o 9 proc. tego składnika w diecie! A przecież oprócz niego w ciągu dnia spożyjemy więcej produktów, które zawierają nasycone kwasy tłuszczowe, czyli analogicznie, dzienne przekroczenie może być dużo wyższe. Skonsultowałam te informacje z dietetykiem.

- Spożywanie dużej ilości nasyconych kwasów tłuszczowych może prowadzić do niedokrwiennej choroby serca. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że do 2030 r. ta choroba może być pierwszą przyczyną zgonów na świecie. Jej skutkiem są udary i zawały - komentuje Marta Warzocha-Szkupińska.

Ekspert dodaje, że jeżeli ktoś ma już podwyższony cholesterol to spożywanie takich produktów może być dla niego jeszcze większym zagrożeniem. - Taka pizza nie dość, że będzie fatalna dla każdego z nas, to dla osób z wysokim poziomem cholesterolu, może być "gwoździem do trumny" - ostrzega dietetyk.

Wiadomo, że pizza to potężne źródło tłuszczu. Zaskakuje mnie jednak fakt, że jest go w tym produkcie aż tak dużo. Postanawiam taką pizzę kupić, upiec i odsączyć tłuszcz za pomocą ręczników papierowych. Chcę gołym okiem zobaczyć, ile go jest.

Po wyjęciu z piekarnika pizza skwierczy i wprost ocieka tłuszczem. Zaczynam przyciskać kawałki ręcznika do jej powierzchni. Czuję pod palcami, jak szybko nasączają się płynem. Za chwilę biały listek zamienia się w żółto-pomarańczową plamę tłuszczu. Biorę kolejny kawałek ręcznika i powtarzam czynność. Finalnie, do mojego eksperymentu wykorzystuje aż 6 listków i mam wrażenie, że mogłabym zużyć jeszcze kilka, ale ser zaczyna przyklejać się do powierzchni papieru. Jestem w szoku, jak dużo tłuszczu wyciekło z pizzy.

Zerkam jeszcze na skład, który ciągnie się przez 11 linijek. Źródłem tłuszczu jest ser, salami, ale również olej palmowy i rzepakowy.

Oprócz zaskakująco dużej ilości tłuszczu moją uwagę zwraca również sól. Jedna pizza pokrywa aż 84 proc. naszego dziennego zapotrzebowania na ten składnik - to zdecydowanie za dużo.

- Przekraczanie dziennej dawki soli może skutkować problemami z nadciśnieniem. Taka pizza to jest zazwyczaj jeden posiłek, a w ciągu dnia zjemy jeszcze kanapkę z serem, czy szynką i inne produkty, które zawierają dużo soli. Może się zdarzyć, że przekraczamy jej zalecaną ilość kilkukrotnie - podsumowuje dietetyk.

Czasem rzeczy oczywiste stają się jeszcze bardziej klarowne, kiedy zobaczymy je na własne oczy. Tak jak w przypadku mrożonej pizzy, która wizualnie wcale nie była duża, ale zmieściła w sobie ogromną ilość tłuszczu.

