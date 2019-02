Kebab, hot-dog, więcej coli niż wody. W szpitalach łatwiej o "śmieciową" żywność niż o owoce

Lekarze przestrzegają przed jedzeniem fast-foodów i piciem kalorycznych napojów. Ale niezdrowe jedzenie promują... same szpitale. Nawet w placówkach dziecięcych.

Co na to rzeczniczka szpitala? Magdalena Knop powiedziała Wirtualnej Polsce, że w barze Neo Food poza kebabem można dostać też zdrowe potrawy, na przykład zupę czy pierogi . Dodaje też, że oferta żywieniowa to odpowiedź na potrzeby i pacjentów, i ich bliskich.

Kto mógłby wpłynąć na dyrektorów placówek medycznych? - Wydaje mi się, że najwięcej do zrobienia mają tu samorządy. To przecież im podlega najwięcej szpitali - dodaje Sandauer. Nie ma jednak nadziei, że ktokolwiek się z problemem szybko upora. - Chciałbym, by to "śmieciowe" jedzenie było największym problemem naszej służby zdrowia. Ale przecież każdy wie, że tak nie jest - mówi Sandauer.