TO JEST NOWE

KFC zawiesza swoje hasło reklamowe. Przez koronawirusa

"It's Finger Lickin' Good" - z tego hasła zrezygnuje na jakiś czas sieć KFC. Powód? Trwająca pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia, które nie zachęcają do oblizywania palców, ale raczej do wzmożonej troski o ich higienę.

Tak przez jakiś czas prezentować się będą reklamy KFC. (Unsplash.com, Fot: Jason Yuen, kolaż: WP Finanse)