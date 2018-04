Kiedy na zakupy w majówkę. Warto sprawdzić godziny otwarcia sklepów

Majówka to czas odpoczynku. 1 i 3 maja sklepy będą zamknięte. Sprawdzamy, w jakich godzinach można zrobić zakupy w pozostałe dni.

W poniedziałek Tesco całodobowe będzie otwarte do godziny 23. W środę i piątek otwarte będą od 6 do 23. Pozostałe sklepy sieci będą otwarte w standardowych godzinach.

Sklepy sieci Netto w okresie od 28 do 30 kwietnia będą czynne bez zmian, czyli od godziny 6 do 22 w sobotę i poniedziałek oraz od godziny 8 do 20 w niedzielę. Ci, którzy nie zdążyli zrobić przedświątecznych zakupów, mogą wybrać się do sklepu w środę, 2 maja, w godzinach od 6 do 22.