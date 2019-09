Kiedy obchodzimy Dzień Chłopaka 2019? Sprawdź, skąd pochodzi ta tradycja

Zbliża się tegoroczny Dzień Chłopaka. Ciężko doszukać się korzeni tej tradycji w Polsce, choć na stałe wpisała się do naszego kalendarza. Sprawdź, kiedy dokładnie wypada.

Dzień Chłopaka w Polsce i na świecie

Dzień Chłopaka w Polsce porównywany jest często z Dniem Mężczyzny, który obchodzimy 10 marca. To jedno z najpopularniejszych "świąt" wśród młodzieży, ale nie tylko.

Jak czytamy na portalu kalendarzswiat.pl, prawdopodobnie już w VI wieku n.e. w Japonii zapoczątkowane zostały obchody święta Tango no Sekku, czyli Dnia Chłopca, w którym rodziny cieszyły się z rozwoju i postępów w nauce męskiej części swojego potomstwa.

Po II wojnie światowej święto to zostało przemianowane na Dzień Dziecka (jap. Kodomo no Hi) i poświęcone jest wszystkim dzieciom.