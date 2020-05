Kiedy powrót do szkół? Przedstawiamy możliwe scenariusze

Piontkowski nie ukrywa, że powrót do szkół może przybrać różną formę w zależności od roczników. Jak podkreśla, za dwa, trzy tygodnie będzie więcej danych, by móc podjąć stosowną decyzję. - Być może w końcu maja zdecydujemy się na otwarcie opieki także w klasach młodszych 1-3 – cytuje polityka Wirtualna Polska.

Zdaniem szefa resortu edukacji powrót do szkół będzie możliwy jeszcze w tym roku szkolnym. "Nawet gdyby miało to być zaledwie kilka tygodni, to – moim zdaniem – warto to zrobić" – podkreślił.