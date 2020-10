Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2020 r.? Pracownicy nocnych zmian nie będą zadowoleni

W ostatni weekend października cofniemy godzinę o godzinę - z godz. 3 na 2. Zmienimy wóczas czas z letniego na zimowy, wracając tym samym wracamy do naszego czasu strefowego. Co to oznacza w praktyce?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2020 r.? Pracownicy nocnych zmian nie będą zadowoleni (East News)