Kiełbasa króluje na niemieckich stołach. Aż 30 kg na osobę rocznie

W ubiegłym roku Polska ustanowiła rekord w wartości eksportu artykułów rolno -spożywczych, wskazują statystyki Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Jako lider na rynku drobiarskim, Polska sprzedała mięso drobiowe za niemal 4,4 miliarda euro. Z czego w okresie od stycznia do listopada 2022 roku sprzedała do Niemiec aż 263 tysiące ton drobiu, co stanowiło 18 proc. ogólnego eksportu - podaje portal fpg24.pl.