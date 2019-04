Kiełbasiane niedobory. Sklep prosi o cierpliwość

Jak Wielkanoc w Polsce, to biała kiełbasa. Jeśli ktoś jednak czeka do ostatniej chwili z jej zakupem, może mieć problem by ją dostać. Czytelniczka na dowód przysłała nam zdjęcie.

(WP.PL)

Przedświąteczny szał trwa w sklepach już przynajmniej od kilku dni, a najgorsze dopiero przed nami. Jak informował money.pl, analitycy banku PKO BP pokazali wykresy transakcji kartami ich klientów na przestrzeni ostatnich miesięcy. Ubiegłoroczny Wielki Piątek wyraźnie się wyróżniał.

W tym roku zapowiada równie gorąco. Tym bardziej, że jak donosi nasza czytelniczka, która robiła zakupy w Selgrosie na warszawskiej Białołęce, dostać chociażby białą kiełbasę nie jest łatwo. Na dowód wysłała nam zdjęcie przez platformę dziejesie.wp.pl. Jeśli natknęliście się na podobne sytuacje podczas swoich zakupów, czekamy na relacje.

A gdzie wybrać się na najtańsze zakupy? Po cukier, majonez i czekoladę idź do dyskontu. Po nabiał, masło, wódkę i wodę wybierz się do hiper- lub supermarketu. Analitycy porównali dla Wirtualnej Polski ceny 20 produktów promowanych w przedświątecznych gazetkach reklamowych. Wnioski? Będzie nieznacznie drożej niż rok temu.

Przypominamy również, że zakupy można będzie zrobić jeszcze w soboty. Tego dnia - zgodnie z ustawą o zakazie handlu - sklepy będą jednak otwarte krócej.