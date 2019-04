Zakaz handlu już w tę sobotę. Zakupy lepiej zrobić wcześniej

O zakazie handlu w większość niedziel nie trzeba już nikomu przypominać. Politycy przygotowali nam jednak jeszcze jedną niespodziankę - zakaz handlu w sobotę. Doświadczymy go w tę najbliższą 20 kwietnia - po godz. 14.

Przedświąteczne zakupy to zazwyczaj nie lada wyzwanie dla naszej cierpliwości. Tłumy klientów, którzy zostawili je na ostatnią chwilę lub zapomnieli "tylko jednej" rzeczy, przepływają przez wąskie sklepowe uliczki. Do tego kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt minut w kolejce. Wszystko okraszone niewybrednymi komentarzami znudzonych mężów/żon czy wściekłych klientów.

Przez lata w Polsce "ćwiczyliśmy" ten scenariusz mniej więcej od czwartku do soboty przed Wielkanocą. W tym roku potrwa on o jeden wieczór krócej, ale będzie o wiele bardziej "intensywny". Wszystko za sprawą nieco zapomnianej regulacji wprowadzonej w ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele. Zakłada ona bowiem nie tylko zamykanie placówek handlowych w większość (od przyszłego roku we wszystkie) niedziele, ale również ograniczania godzin ich otwarcia w pewne szczególne dni.