Kilka banków zaplanowało prace techniczne. Klienci muszą przygotować się na trudny weekend

Kilka banków na najbliższy weekend zaplanowało prace techniczne. Są to: ING Bank Śląski, BNP Paribas, Alior Bank, Toyota Bank, Getin Bank, Bank Pekao, mBank, Idea Bank. Klienci tych banków muszą przygotować się czasowe utrudnienia.

Sporo banków zaplanowało na pierwszy grudniowy weekend prace techniczne. Dla klientów oznacza to szereg problemów i ograniczeń w możliwości korzystania z usług bankowych. Listę utrudnień zebrał portal tvn24.pl.

W ING spore problemy

W ING Banku Śląskim prace serwisowe potrwają w weekend 5-6 grudnia (w godz. 1.00-3.00) i w nocy z 6 na 7 grudnia (w godz. 23.30 do 3.30).

W najbliższy weekend klienci mogą mieć problemy "w obsłudze funkcji kartowych w MojeING i ING Business" - podaje bank.

To jednak wierzchołek góry lodowej. W trakcie prac serwisowych korzystający z usług bankowych w ING nie będą mogli: aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych, ubezpieczać kart i nadawać kodów PIN, zamówić kart płatniczych, przypisać do telefonu kart w aplikacji Moje ING Mobile, dodać kart z poziomu portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay) oraz wykonywać operacji na rachunku kart kredytowych.

Niedostępna będzie również opcja złożenia wniosku o pożyczkę, konto osobiste, firmowe czy oszczędnościowe.

A co z klientami, którzy akurat w nocnych godzinach w weekend np. zorientują się, że zgubili kartę i będą chcieli ją zastrzec? ING Bank Śląski zachęca do kontaktu telefonicznego. Zapewnia też, że transakcje kartą i płatności BLIK będą działać normalnie.

Natomiast w nocy z 6 na 7 grudnia mogą "występować chwilowe przerwy w realizacji transakcji wpłat w bankomatach sieci Planet Cash/ING" - podaje bank.

Problemy w pozostałych bankach

Nieco mniejsze problemy dopadną klienty pozostałych banków, które wymienialiśmy. W BNP Paribas prace serwisowe rozpoczną się od 4 grudnia (piątek) od godz. 20.00 i potrwają do 5 grudnia (sobota) do godz. 13.00. W tym czasie wyłączone z użytkowania będą: systemy bankowości internetowej i mobilnej BiznesPl@net, GOmobile Biznes oraz BNP Paribas Connect Host to Host.

W Alior Bank przez cały weekend nie skorzystamy platform wymiany walut Autodealing oraz eFX Trader. Będą one nieczynne od 4 grudnia (piątek) od godz. 17.30, do 7 grudnia (poniedziałek) do godz. 8.00.

Toyota Bank z kolei planowane prace serwisowe przeprowadzi w niedzielę 6 grudnia. Utrudnienia w dostępie do: Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego, usług tzw. szybkich płatności oraz autoryzacji płatności kartowych wystąpią w godzinach 6.00-8.00.

W Getin Banku natomiast klienci nie skorzystają z bankowości internetowej i mobilnej w nocy z 5 na 6 grudnia. Od godz. 23.50 do 6.00 potrwają prace techniczne.

Bank Pekao natomiast na sobotę 5 grudnia zaplanował "przeprowadzenie prac modernizacyjnych w serwisie usług maklerskich". Potrwają one od godz. 6.00 do 20.00.

Jeżeli chodzi o mBank, to w najbliższy weekend nie będzie można skorzystać z usługi eMakler. Przerwa rozpocznie się 5 grudnia od godz. 1.00 i potrwa do 6 grudnia do godz. 22.00.

Idea Bank zaś na nadchodzący weekend szykuje prace modernizacyjne. Potrwają one od piątku 4 grudnia od godz. 22.00, do soboty do godz. 6.00. W tym czasie wyłączony będzie dostęp bankowości internetowej Idea Cloud oraz do aplikacji mobilnej.