Kim jest Piotr Zieliński? Przyszły mąż Marty Kaczyńskiej wcale nie jest tajemniczym biznesmenem

Kim jest Piotr Zieliński, nowy wybranek serca Marty Kaczyńskiej i jej przyszły mąż? Często przedstawiany jest jako "tajemniczy biznesmen". Jak ustaliliśmy, robi m.in. interesy z polskim "królem sushi". W Polsce próbował rozkręcić nowy sport. Piłkę na koniach.

Nowy partner Marty Kaczyńskiej wcale nie jest tajemniczym biznesmenem. Z firmami się nie ukrywa

Marta Kaczyńska znów wróciła na okładki tabloidów. Jak donoszą - niebawem urodzi kolejne dziecko. Planuje też ślub. Wybrankiem jej serca ma być Piotr Zieliński. O zmianach w życiu córki Lecha i Marii Kaczyńskich informował serwis Pudelek. Dziś Kaczyńska i jej partner pojawili się w większości polskich mediów. Przez dziennikarzy Zieliński jest określany jako "tajemniczy biznesmen". Postanowiliśmy sprawdzić, czym się zajmuje. Wbrew pozorom o Piotrze Zielińskim całkiem sporo wiadomo. Nie ukrywa tego, czym się zajmuje.

Co robi? Okazuje się, że wybranek Marty Kaczyńskiej to człowiek wielu talentów. W skrócie: prowadzi szkółkę jeździecką i stadninę koni. I jak donosiły media plotkarskie, to tutaj poznał Martę Kaczyńską. Do tego prezesuje w dwóch firmach, których właścicielem jest tzw. "polski król sushi" - Anas Salahadin Adi. I to nie koniec. Nazwisko narzeczonego Kaczyńskiej figuruje też w firmie kontrolującej producenta osłon balistycznych.

Z Piotrem Zielińskim próbowaliśmy się skontaktować. Jako temat rozmowy proponowaliśmy jego działalność biznesową, a nie życie osobiste. Żaden z dwóch telefonów w jego szkółce jeździeckiej nie został odebrany. Zielińskiemu zostawiliśmy wiadomość mailową i SMS-a. Do czasu publikacji materiału nie otrzymaliśmy od niego żadnej odpowiedzi.

Pasjonat koni i horseball. "Elegancik trochę"

Z naszych ustaleń wynika, że Zieliński prowadzi szkółkę i pensjonat dla koni w Żabieńcu (koło Piaseczna, pod Warszawą). Właściciele sąsiednich stadnin i hodowli koni nie kojarzą jednak Zielińskiego. A jak nawet wiedzą, kim jest, to nigdy się z nim nie spotykali - Wiem, że jest szkółka pod lasem, ale kto ją prowadzi to nie mam zielonego pojęcia - mówi WP jeden z hodowców w gminie Piaseczno.

Zieliński jest również prezesem Polskiego Stowarzyszenia Horseball. Informacje na ten temat można znaleźć na stronach jego szkółki jeździeckiej. Pod materiałami podpisany jest właśnie jako prezes. Informacje na ten temat można znaleźć również w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Czym jest horseball? To sport rozgrywanych na koniach. Zadaniem zawodników jest wrzucenie delikatniej zmodyfikowanej piłki (z daleka wygląda na piłkę oplecioną siatką, by było łatwiej ją łapać i podawać) do siatki. W każdym zespole grają po cztery osoby, boisko ma wymiaru 20 na 60 metrów.

- Jest pan już 10 osobą, która dzisiaj pyta o Zielińskiego. Wszystko przez ten jego związek. W Żabieńcu ma szkółkę i tyle o nim wiem. Ja go nie znam, on mnie pewnie kojarzy, bo w tym biznesie siedzę już całe dekady. I tyle - mówi Wirtualnej Polsce inny właściciel stadniny.

Wirtualnej Polsce udało się dotrzeć do członka polskiej reprezentacji w horseball, który pragnie pozostać anonimowy. Mecz pokazowy organizował właśnie Zieliński w 2012 roku w Poznaniu. Starły się zespoły z Polski i Austrii.

- Za blisko się nie poznaliśmy. Ładnych kilka lat temu organizował mecz pokazowy. Zaprosił ludzi, którzy mogli takie zawody rozegrać, w tym właśnie mnie. Jak bym go określił? Elegancik trochę. To nie moja bajka. Ładne słówka, dalekie plany, ale sportu nie udało mu się rozkręcić - opowiada jeden z graczy. O biznesach Zielińskiego nie słyszał, więc nie chce się wypowiadać. Kilka lat temu spotkali się, ale zbyt wiele tematów do rozmowy po prostu nie było. - A sport jest całkiem fajny. Szkoda, że nie wyszło - dodaje.

Prezes, ale nie właściciel

A jak wynika z danych KRS - Zieliński to całkiem aktywny biznesmen. Zgodnie z publicznie dostępnymi danymi, jest prezesem w dwóch spółkach: Jana Investment i Mida Polska. A dokładnie wpisany jest tam 42-latek Piotr Zieliński. Najprawdopodobniej to ten sam, który prowadzi Polskie Stowarzyszenie Horseball.

Jedna i druga firma zajmuje się m.in. hodowlą i sprzedażą zwierząt. Co ciekawe, Zieliński jest prezesem, ale nie właścicielem tych biznesów.

Właścicielem jest Anas Salahadin Adi. Trzy lata temu część mediów nazwała go "polskim królem sushi". Dlaczego? Bo prowadzi sieć restauracji z japońskim jedzeniem Hana Sushi w całej Polsce. Ma 11 restauracji pod tym logiem, oferuje franczyzę. Oprócz tego ma kilkanaście innych firm - głównie z branży gastronomicznej. Zarabia m.in. na egzotycznych produktach. Według niektórych mediów Anas Salahadin Adi ma być milionerem, choć jego majątek nigdy nie został oficjalnie potwierdzony.

Obaj prowadzą jeszcze jeden biznes - tym razem jako wspólnicy. Z danych KRS wynika, że mają udziały w firmie Ratel.

Zgodnie z danymi przyszły mąż Kaczyńskiej zajmuje się również przetwórstwem metali. Zieliński ma 30 udziałów o wartości 1,5 tys. zł. Anas Adi ma 70 udziałów za 3,5 tys. zł. Prezesem tej spółki jest Monika Hałupczak. Próbowaliśmy się z nią skontaktować, ale jest nieuchwytna do końca tygodnia. Taką informację uzyskaliśmy w kancelarii prawnej, w której również pracuje.

Ratel jest większościowym właścicielem innej firmy - CFT Precyzja. Kontroluje udziały warte prawie 5 mln zł.

Działalność? Znów obróbka metali i… produkcja osłon balistycznych i artyleryjskich przyrządów pomiarowych. I jedne, i drugie może montować w pojazdach wojskowych. Osłony dostarcza do pojazdów opancerzonych, również tych dla VIP-ów.

Próbowaliśmy skontaktować się z twórcami firmy, a obecnie jej zarządzającymi - Andrzejem i Jadwigą Szpalerską. Ich telefony - podane na stronach firmy - pozostały głuche. Nie oddzwonili.