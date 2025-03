Tyle zarabia klasa średnia w USA. Podali kwoty

Analiza firmy zajmującej się technologią finansową SmartAsset z 2023 r., na którą powołuje się CNBC pokazuje, że w każdym stanie USA, aby być uznanym za klasę średnią, dochód gospodarstwa domowego musi przekraczać 100 tys. dolarów rocznie, czyli w przeliczeniu ok. 385 tys. zł.

Jak podaje CNBC, wzrost kosztów życia, zwłaszcza cen mieszkań i żywności, znacząco wpływa na sytuację finansową Amerykanów. Od 2020 r. ceny domów wzrosły o 52 proc., a żywności o 30 proc. Mimo wzrostu płac, inflacja , która od 2022 r. wynosi ok. 3 proc., nadal przewyższa cel Rezerwy Federalnej wynoszący 2 proc.

W 2024 r. dwie trzecie Amerykanów z klasy średniej przyznało, że boryka się z problemami finansowymi i nie spodziewa się poprawy sytuacji. Choć tempo wzrostu cen spowolniło, to skumulowany efekt ostatnich lat osłabił siłę nabywczą wielu gospodarstw domowych . Raport CNBC podkreśla, że sześciocyfrowy dochód nie zapewnia już takiego komfortu jak kiedyś.

Trump: "Jajka to katastrofa". Sprawdziliśmy, ile kosztują w USA

Trump: "Jajka to katastrofa". Sprawdziliśmy, ile kosztują w USA

Naukowcy z firmy SmartAsset przeanalizowali zarobki klasy średniej w 50 stanach USA w 2023 r. Za definicję "klasy średniej" przyjęto Amerykanów, których dochody wahają się od od dwóch trzecich do dwukrotności średniego dochodu gospodarstwa domowego.

Z danych wynika, że Massachusetts, które wyprzedziło New Jersey, posiada najwyższy próg dochodowy w kraju. W stanie tym zarobki gospodarstwa domowego uznawane za średnią klasę wahają się od 66,5 tys. do 199,7 tys. dolarów rocznie (od 256 tys. zł do 771 tys. zł).