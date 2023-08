Klienci Biedronki skarżą się na kasy samoobsługowe. Sieć zabiera głos

Jak tłumaczy serwis, choć ludzie polubili to rozwiązanie, to część klientów nie jest zadowolona z kas samoobsługowych. Czasem korzystanie z takiej kasy kończy się wystąpieniem różnego rodzaju błędów czy blokadą, co skutkuje interwencją pracownika sklepu lub ochrony. Choć w teorii kasy te mają ułatwić klientom życie, zdarza się, że cały proces płacenia znacznie się wydłuża.