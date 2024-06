Klienci mają dość limitów w Biedronce. Znaleźli sposób, jak je ominąć

"Limit dzienny: 4 produkty, maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka" - to hasło zna każdy, kto odwiedza sklep. Jednak kombinowanie uchodzi za cechę narodową Polaków i nie inaczej jest w przypadku zakupów.

Portal biznes.interia.pl podaje, że na sprytny sposób na ominięcie ograniczeń wpadła jedna z klientek. Do kasy podjechała z wózkiem pełnym masła , wyciągnęła kilka kart Moja Biedronka i kazała je kasować na różne paragony.

Limity zawsze bowiem dotyczą jednej karty Moja Biedronka zarejestrowanej na numer telefonu. Jeśli mamy ich więcej i rozbijemy zakupy, to mamy szansę kilkukrotnie skorzystać z promocji.

Plan zakłada wdrożenie tej technologii w co najmniej tysiącu sklepów do końca roku. Natomiast we wszystkich placówkach elektroniczne cenówki mają pojawić się w ciągu dwóch lat.