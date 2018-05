Klienci mBanku niezadowoleni z nowego wyglądu serwisu. "Jesteśmy przekonani, że zaakceptują zmiany"

Zmiany były, są i będą, a ludzie potrzebują po prostu czasu, by się do nich przyzwyczaić. Tak można streścić odpowiedź mBanku na pytanie o negatywną reakcję klientów na nowy wygląd serwisu transakcyjnego banku.

Od niedzieli serwis ten ma nowy kolor tła. Od teraz szarość została zastąpiona czystą bielą. Do tego uproszczony został wygląd przycisków, wprowadzonych też zostało kilka innych kosmetycznych zmian. To jednak wystarczyło, by na facebookowym profilu banku pojawił się szereg negatywnych komentarzy dotyczących tej zmiany.

„Nie jesteśmy zaskoczeni, że zmiana tła wywołała komentarze. To naturalne, bo użytkownicy przyzwyczajają się do poprzednich wersji serwisu. Dlatego też staramy się nie wprowadzać wizualnych zmian zbyt często a każdą z nich poprzedza długi okres analizy, badań i pracy. Tak było też w tym przypadku. Projektując tło konsultowaliśmy jego wygląd z klientami i otrzymaliśmy pozytywne oceny. Przeanalizowaliśmy ponad 100 tys. komentarzy wyrażonych bezpośrednio w serwisie” – pisze Kinga Wojciechowska-Rulka z wydziału prasowego banku w przysłanym redakcji komentarzu.

„Odświeżanie serwisów to naturalny proces w dzisiejszym internecie. Regularnie przechodzą przez niego klienci wielu marek. Dotyczy to także naszych klientów, bo przecież obecna zmiana nie jest pierwszą, jaką wprowadzamy. Mamy pełną świadomość, że nasz serwis tworzymy dla użytkowników. Dlatego nieustannie badamy i analizujemy ich opinie, testujemy rozwiązania i pytamy o ich przyzwyczajenia i potrzeby. Staramy się, aby przyjazne były nie tylko nasze serwisy ale też proces ich wprowadzania. Dlatego jesteśmy przekonani, że klienci zaakceptują zmianę” - dodaje.

Jak wyjaśnia, to dopiero początek zmian. Bank szykuje się bowiem również do funkcjonalnych usprawnień serwisu. O każdej z nich będzie informować z dużym wyprzedzeniem. Rozłożenie tego procesu na etapy ma być właśnie ukłonem w stronę klientów – tak, by mieli czas na przyzwyczajenie się do poszczególnych zmian.