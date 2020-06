Klient pokazał rachunek. Tyle trzeba zapłacić za kawałek ryby nad Bałtykiem

- Zdaję sobie sprawę z tego, że restauracja chce zarabiać, a ceny nad morzem nie należą do niskich. Jednak 100 zł za kawałek rybki to przesada. Można tylko pokręcić głową - napisał pan Paweł, który skontaktował się z nami przez platformę #dziejesie.

Niewykluczone, że będziemy musieli przywyknąć do drożyny. Gastronomia i turystyka to branże, które mocno odczuły gospodarcze skutki epidemii. Po dwóch miesiącach przestoju właściciele restauracji chcą odrobić straty. Kwestią osobną są galopujące ceny. W marcu statystycy GUS-u podali rekordowo wysokie odczyty inflacji. W kwietniu co prawda przyhamowała do poziomu poniżej 4 proc., ale i tak jest prawie najwyższa w Unii Europejskiej.