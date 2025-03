Kłopoty biznesowej stolicy Niemiec. Brakuje pracy mimo rekordu

Wzrost bezrobocia we Frankfurcie jest niepokojący, mimo że liczba zatrudnionych osiąga rekordowe poziomy. Jak podaje portal Frankfurter Rundschau, w lutym 2025 r. stopa bezrobocia wzrosła do 7 proc. To pierwszy taki wzrost od kwietnia 2021 r. Głównym problemem jest brak miejsc pracy dla osób nisko wykwalifikowanych, podczas gdy firmy poszukują głównie specjalistów.