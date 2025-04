Gniazdo gołębi na balonie. Czy można je wyrzucić?

Mimo regularnego czyszczenia i remontów ptaki wracają często na balkony co roku, a ich obecność wiąże się z ryzykiem zdrowotnym. Obrzeżki gołębie, które żyją w gniazdach, mogą pojawić się w mieszkaniach, zwłaszcza gdy zarządcy usuwają gniazda bez przeprowadzenia dezynsekcji . Eksperci zalecają uszczelnianie ubytków w ścianach i sufitach oraz zakładanie siatek w kratkach wentylacyjnych.

Prawo w Polsce nie pozwala na drastyczne metody radzenia sobie z gołębiami, ponieważ wszystkie ptaki są pod ochroną. Można jednak zgłosić się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zgodę na usunięcie gniazda. Mieszkańcy próbują różnych metod odstraszania ptaków, ale nie zawsze są one skuteczne. Katarzyna przyznaje, że sztuczne kruki nie zniechęciły gołębi do powrotu.