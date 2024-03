Ważna informacja dla ogrzewających gazem. Ostatni dzwonek na dopłaty

Lokalne dofinansowania do pieców gazowych

Kolejną opcją są lokalne programy dofinansowania do kotłów gazowych - zauważa portal halowies.pl. Przykładowo w Poznaniu uruchomiono program "Kawka Bis", we Wrocławiu "Kawka Plus" (wysokość dofinansowania może wynieść do 100 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, lecz nie więcej niż 10 tysięcy zł), czy na terenie woj. kujawsko-pomorskiego "Eko Klimat".