Kolejka przed szpitalem na kilkadziesiąt osób. "Zmiana organizacji zapisów"

"Takich kolejek nie ma prawa być"

Szpital zamieścił też oświadczenie na Facebooku. "Przyczyną kolejki przed szpitalem 2 października 2023 r. była zmiana organizacji zapisów do lekarza kardiologa. Wprowadziliśmy zmianę, aby rejestracja do poradni odbywała się na pierwszy wolny termin. Każdy pacjent może się zapisywać na bieżąco w rejestracji do poradni. Część pacjentów uznała jednak, że rejestracja odbywa się jak dawniej w jednym konkretnym dniu, dlatego pacjenci ustawili się w niepotrzebną kolejkę" - przyznała placówka. "Takich kolejek nie ma prawa być" - dodał szpital.