Kolejki po papier i ryż o 6 rano. Nie słuchamy apeli o rozsądne zakupy

Pojechałam sprawdzić czy sklepy zdążyły z nowymi dostawami na rano. Zdążyły, ale spanikowani klienci mnie wyprzedzili. Jest gorzej niż wczoraj. - Trzeba było ustawić się w kolejce o 6 rano - usłyszałam od jednego pracownika.

Tak wyglądała alejka z makaronami, ryżem i kaszami wczoraj ok. godz. 16.

A tak dzisiaj ok. 10 rano.

- Było zatowarowanie nocne. Ale jak ludzie wpadli po otwarciu to... - urywa pracownik Auchan robiąc wymowną minę wskazującą na zaskoczenie i niedowierzanie.

Podobnie rzecz miała się z papierem toaletowym. Jeszcze wczoraj było go w tym miejscu pod dostatkiem.

Od pracownika dowiedziałam się, że jeżeli chciałam kupić papier toaletowy, to powinnam była przyjść o godz. 6 rano, kiedy to ustawiła się kolejka. O 7:00 do sklepu wpadło 200 osób, a o godz. 7:30 nie było już czego szukać, dwie palety rolek zostały wykupione.