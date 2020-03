Koronawirus. Ludzie wykupują jedzenie przez internet. Czas oczekiwania na dostawę - tydzień

Około tygodnia - tyle wynosi czas oczekiwania na dostawę zakupów spożywczych, które zrobimy przez internet. Sprawdziłam, jak teraz - w środę wczesnym popołudniem, tuż po ogłoszeniu przez rząd kolejnych radykalnych kroków - wygląda sytuacja w kilku najpopularniejszych sklepach. Ryżu, makaronu i... papieru toaletowego prawie nigdzie nie ma.

Liczba osób zarażonych koronawirusem cały czas rośnie. Rząd podejmuje decyzje, które mają zatrzymać ludzi w domu: od czwartku zamknięte będą placówki oświatowe i kulturalne, odwoływane są imprezy masowe, zalecana jest praca zdalna. Polacy zatem robią zapasy żywności. Niektórzy odwiedzają sklepy spożywcze, a inni z uwagi na brak czasu, wygodę lub kwarantannę domową - zamawiają zakupy prosto do domu. Niestety czas oczekiwania na produkty może wynieść nawet 7 dni.

Zakupy z dostawą do domu cieszą się dużą popularnością. Jeszcze większą teraz, gdy istnieje zagrożenie zarażenia koronawirusem. Jeszcze niedawno zamówione przez internet produkty spożywcze były w naszym domu nawet tego samego dnia. Dziś ten czas się wydłużył i to znacznie.

Wchodzę na stronę sklepu internetowego Frisco. Od razu po zalogowaniu sprawdzam dostępne terminy dostawy. Nie ma nawet co liczyć na to, że zakupy dotrą na drugi dzień czy nawet za 2 dni. Najbliższy termin dostawy to 17 marca, czyli uwaga... za 6 dni!