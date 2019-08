Kolejne oszustwo w internecie. Co najmniej kilkaset osób straciło pieniądze przez Homgar

Sklep Homgar.pl oferował sprzedaż wysyłkową, co najmniej kilkaset osób skarży się, że straciło pieniądze. Wpłacili na konto oszusta kwotę za towar, który do nich nie dotarł. Zaufali, bo popularny serwis uwiarygadniał pozytywne opinie o firmie. - Sklep nie istnieje, jego właściciel również - mówi nam prokurator Rafał Kaczyński.

Poprzez serwis dziejesie.wp.pl zgłaszają się do nas poszkodowani, którzy zaufali internetowemu sprzedawcy oferującemu sprzęt elektroniczny do domu i ogrodu w atrakcyjnych cenach. Co najmniej kilkaset osób (liczba stale rośnie) twierdzi, że zostało oszukanych. Przelali pieniądze na konto oszusta, jednak towaru nie otrzymali i nigdy go nie dostaną.