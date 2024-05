Kolejny długi weekend jeszcze w maju? Oto jak go zaplanować

Zielone Świątki wypadają w tym roku w niedzielę 19 maja. Dla przedstawicieli wielu zawodów jest to dzień wolny od pracy, więc święto nie byłoby okazją do przedłużenia weekendu. Co więcej zgodnie z obowiązującym kodeksem pracy dodatkowy dzień wolny od pracy przysługuje pracownikowi wyłącznie wtedy, gdy święto wypada w sobotę.