Kolory mają znaczenie i to duże. Oto tajemnice gąbek do mycia

Znaczenie koloru gąbki do zmywania naczyń

Od tej chwili zwróćcie uwagę na kolorystykę gąbek do zmywania, bowiem mają one określone przeznaczenie do mycia bardziej lub mniej zabrudzonych naczyń. Gąbka zielona jest najbardziej odporna, przeznaczona do usuwania trudnych zabrudzeń, lecz należy uważać, aby nie porysowała powierzchni – podkreśla o2.pl.