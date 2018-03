Komiczne ogłoszenie w urzędzie pracy. Programiści przecierają oczy ze zdumienia

Pracodawca wymaga od kandydatów bardzo dobrej znajomości hiszpańskiego i angielskiego, wyższego wykształcenia, gotowości do podróży przez 180 dni w roku. W zamian oferuje minimalną krajową.

Jeden z użytkowników serwisu Wykop.pl natrafił w internecie na co najmniej zaskakujące ogłoszenie. I to nie na podejrzanym portalu, a na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu. W czasach, gdy rekruterzy w panice poszukują informatyków, oferując im przy tym pensję w wysokości kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie, w urzędowym ogłoszeniu oferują 2,1 tys. zł brutto.

Żeby była jasność, nie chodzi o początkującego informatyka. Wymagania stawiane kandydatom są naprawdę wysokie. Wśród nich studia wyższe, znajomość oprogramowania C++ i JavaScript. Jest jeszcze bardzo dobra znajomość w mowie i piśmie angielskiego oraz hiszpańskiego. Mało? Jest jeszcze wymóg 4 lat stażu pracy. I na koniec gotowość do podróży biznesowych około 180 dni w roku.

Stawka wydaje się absurdalna, bo programiści to nie tylko jedni z najczęściej poszukiwanych, ale również najlepiej opłacanych specjalistów na polskim rynku pracy. Według danych przedstawionych przez firmę audytową Sedlak&Sedlak, już w pierwszym roku pracy w większym mieście wynagrodzenie inżyniera oprogramowania może wynieść nawet 4500 zł brutto. Niewiele mniej, bo 4000 zł brutto, mogą otrzymać programiści Java i baz danych, natomiast zarobki programistów PHP to około 2800 zł brutto. Szacuje się, że średnie wynagrodzenie programistów to 3570 zł brutto, czyli aż o 500 zł więcej niż w przypadku administratora IT. Zarobki powinny wzrastać wraz ze zdobytym doświadczeniem.