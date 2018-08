Koncert Eda Sheerana już w weekend. Oryginalny bilet to za mało, by na niego wejść

Bilety na koncert Eda Sheerana rok temu rozeszły się w ciągu kilku godzin. Na kilka dni przed występem w Polsce można wciąż je kupić w internecie, ale aby fani artysty mogli na nie wejść, muszą pojawić się w towarzystwie osoby, która je nabyła. To dlatego, że wszystkie bilety są imienne.

Na przykładzie biletów na koncert Eda Sheerana pokazujemy, że jest problem z biletami kupionymi nie od oficjalnego dystrybutora. (East News)

- Dzień dobry. Czy wciąż ma pan do sprzedania bilety na koncert Eda Sheerana? – pytam przez telefon mężczyznę, który w serwisie drobnych ogłoszeń oferuje taki bilet za 300 zł.

Pan potwierdza.

- A czy będzie obecna osoba, na którą wystawiony jest bilet? – dopytuję.

- Nie będzie, ale dane można zmienić na stronie organizatora – mówi mój rozmówca.

W tej chwili już wiem, że ani ja na koncert nie pójdę, ani mój rozmówca tego biletu nie sprzeda. A może sprzeda, ale jego nabywca nawet nie będzie wiedział, że za 300 zł właśnie kupił zupełnie bezużyteczną kartkę papieru.

Bilety tylko dla fanów

Od pewnego czasu bilety na większość koncertów gwiazd światowego formatu są imienne. Organizatorzy zdecydowali się na taki ruch, by walczyć z plagą koników, którzy szybko wykupują bilety, a później odsprzedają je po zawyżonych cenach.

- Wszystkie bilety na ten koncert będą imienne. Nie trzeba jednak podawać danych każdego uczestnika koncertu, wystarczy, że na bilecie znajdzie się imię i nazwisko kupującego. W takim wypadku kupujący musi jednak wziąć udział w wydarzeniu, a pozostali uczestnicy, którzy posiadają bilety z jego danymi, muszą przejść proces sprawdzania biletów razem z nim. Dane należy podać podczas zakupu biletów – czytamy na stronie Eventim, firmy sprzedającej bilety na koncert Eda Sheerana w Polsce.

A więc kupujemy bilet dla siebie i grupy znajomych (w sumie nie więcej niż cztery bilety) i podajemy swoje nazwisko. Wszystko ładnie, bo hurtownicy odpuszczą i na koncert przyjdą tylko prawdziwi fani. Jest tylko jedno "ale".

Przez rok wiele się może zmienić

Sprzedaż biletów na koncert irlandzkiego muzyka ruszyła 8 lipca 2017 r., czyli 13 miesięcy przed koncertem. Rok to bardzo dużo czasu, by coś się w życiu zmieniło i może się okazać, że osoba, której dane znajdują się na bilecie, pojawić się na nim nie może.

Jakiś ratunek dla tych, którzy w lipcu 2017 r. marzyli o pójściu i koncert i znaleźli się wśród szczęśliwców, którym udało się kupić bilet? "W wyjątkowych sytuacjach, maksymalnie do 27 lipca 2018, można zwrócić bilet. Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie" – poinformował organizator.

Jeśli nabywca biletów na koncert nie pójdzie, na lodzie pozostają jego towarzysze, bo nie przejdą przez bramki.

- Dane wydrukowane na bilecie będą weryfikowane z dokumentem tożsamości ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport) przy wejściu na koncert – czytamy dalej w dokumencie przygotowanym przez Eventim.

Głosy niezadowolenia dotarły do organizatora koncertu.

- Ze względu na pojawiające się liczne prośby dotyczące zmiany danych osobowych na biletach na nadchodzące koncerty Eda Sheerana w Polsce oraz ze względu na napływające z innych krajów liczne doniesienia o fanach, którzy nie zostali wpuszczeni na koncerty z powodu niezgodności danych osobowych na biletach, management Artysty podjął decyzję o wprowadzeniu możliwości zmiany danych osobowych na bilecie – czytamy w komunikacie wydanym w lipcu tego roku.

Zmiana danych na bilecie była możliwa do 27 lipca 2018 r. i to termin ostateczny na jakiekolwiek modyfikacje. Czyli - podsumujmy - do tego czasu było można bilet albo zwrócić, albo - jeśli byliśmy odkupującym - wystąpić o zmianę nazwiska na bilecie.

Nie tylko na koncert Eda Sheerana

Niezdecydowanie fanów miało jednak swoje granice – możliwa była tylko jedna zmiana danych osobowych na pojedynczym bilecie, a prawo to przysługiwało tylko i wyłącznie osobom, które dokonały zakupu na Eventim.pl. Mimo wszystko był to miły gest ze strony organizatora, który powinien mieć świadomość, że życie nawet największych fanów muzyki nie kręci się wokół mającego się odbyć za kilka miesięcy koncertu.

Tak czy inaczej osoby, które kupią bilet przez internet (czy też nabędą go jakimkolwiek innym nieautoryzowanym kanałem) i na koncercie nie pojawią się w towarzystwie pierwszego nabywcy, pocałują klamkę. Pretensje będą mogły mieć tylko do siebie – bo jednak zasady nie są tajemnica i można je doczytać.

Podobne ograniczenia obowiązują na trasie koncertów Męskie Granie. Regulamin od samego początku przewidywał możliwość zmiany danych na bilecie, ale jest to odpłatne (30 zł plus koszty wysyłki nowego biletu). Taką samą opłatę pobierał Ticketmaster za zmianę danych na biletach kupionych na koncert Rogera Watersa, który odbył się 3 sierpnia w Krakowie.

Choć czasem można też inaczej.

- Kolega dostał bilety na koncert w prezencie od firmy. Nie doczytał, że trzeba wejść w towarzystwie osoby wskazanej w treści – opowiada Adam.

Bilety wystawione były na szefa kolegi. Do wejścia na koncert zostały dosłownie minuty, ale mężczyzna nie stracił zimnej krwi, tylko natychmiast zadzwonił do szefa i poprosił go o przesłanie MMS-em zdjęcia dowodu.

Sprawdzający bilety nie mieli zastrzeżeń do takiej identyfikacji. Czy na niedzielnym koncercie Eda Sheerana będzie można się tak wylegitymować? Chcieliśmy spytać o to Eventim, ale dodzwonienie się na infolinię graniczy z cudem (po 20 minutach oczekiwania zakończyliśmy połączenie). Ten problem mają też fani, którzy zdecydowali się na zmianę danych na bilecie, co wiązało się z koniecznością odesłania posiadanego biletu i otrzymaniem pocztą nowego. Na 8 dni przed koncertem część fanów nie otrzymała biletów.

