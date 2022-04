Kluczowy element tarczy antyinflacyjnej. Ministerstwo tłumaczy, jak dostać pieniądze

Kto złożył wniosek do końca stycznia, dostanie pieniądze w dwóch ratach. Pierwsza została wypłacona do końca marca, a drugi przelew przyjdzie do 2 grudnia. Z kolei osoby, które nie złożyły wniosku w pierwszym terminie, mogą to zrobić w drugiej turze, która trwa od lutego do 31 października. W tym przypadku wypłata całego dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia.