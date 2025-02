Konflikt gmin narasta. Olsztyn chce od sąsiada pieniędzy za dzieci

Prezydent Olsztyna, Robert Szewczyk, wystosował pismo do wójt gminy Purda, Teresy Chrostowskiej, z propozycją współfinansowania edukacji uczniów z Purdy uczęszczających do szkół w Olsztynie. Jak pisze lokalny portal, w olsztyńskich placówkach uczy się obecnie 197 uczniów z tej gminy, co stanowi 25 proc. wszystkich uczniów Purdy.