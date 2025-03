Koniec tradycyjnych kopert? Hitem sezonu komunijne boxy

Jak podaje "Fakt", komunijne boxy to eleganckie pudełka, które po otwarciu rozkładają się na cztery strony. W środku znajdziemy symbole nawiązujące do pierwszej komunii oraz elementy spersonalizowane (imię dziecka i życzenia).

Maj to czas pierwszych komunii świętych, a wraz z nim pojawiają się nowe trendy w prezentach. W tym roku hitem mogą być komunijne boxy.

8 tys. zł za komunię? Matka bliźniaków: "To teraz małe wesele"

Cena takiego eleganckiego pudełka waha się zazwyczaj między 100 a 150 zł, co dla wielu osób jest sporym wydatkiem. Średnia suma, która trafia do koperty, to 500 zł, więc koszt boxu komunijnego stanowi znaczną jej część.