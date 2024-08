Polska papryka się nie opłaca? Rolnicy wszczynają alarm

- Na szczęście jest to podaż marginalna. Jeden z importerów oferuje 4-5 palet towaru, co stanowi kilka procent podaży papryki krajowej. Pocieszające jest to, że za 10 dni skończy się główny sezon wakacyjny i konsumenci wrócą do zakupów, i robienia przetworów paprykowych – mówi WP Finanse Kmera.