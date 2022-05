Koniec z WIBOR-em. Wiadomo, kiedy nowy wskaźnik pojawi się w kredytach

Rząd chce skończyć z WIBOR-em

We wtorek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zmiany dotyczące wskaźnika bazowego, na podstawie którego ustalane jest oprocentowanie kredytów mieszkaniowych. Obecnie takim wskaźnikiem jest WIBOR. Przy dużym i szybkim wzroście stóp procentowych, z którym mamy do czynienia w Polsce, raty takich kredytów bardzo wzrosły, co dla wielu Polaków jest ogromnym ciężarem.