"Kredyt nie może być kulą u nogi". Mateusz Morawiecki mówi o skutkach rosnących rat

"Okradanie klasy średniej"

W środę podczas kongresu Impact'22 Mateusz Morawiecki zabrał też głos m.in. w sprawie rajów podatkowych. - Co to są raje podatkowe? To jest okradanie klasy średniej całego Zachodu i także wszystkich wolnych krajów. Precz z rajami podatkowymi! Polska mówi o tym najgłośniej od kilku lat. To także przyzwolenie na gigantyczne nierówności i w krajach bogatych i w krajach biedniejszych - mówił premier.