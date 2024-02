Kontrowersje wokół nowego Łowczego Krajowego. Mamy odpowiedź resortu ws. wynagrodzenia

- Nowy Łowczy Krajowy to jest policzek dla całego środowiska. To jest filozofia, że "teraz my", czyli "teraz my, myśliwi, a wy z lasu się wynoście". "My jesteśmy pany w lesie" jest gwarantem dla tej grupy myśliwych, zabetonowanych, że z tej drogi "nie zejdziemy nawet o włos" - ocenił nominację Marcin Kostrzyński, przyrodnik z Koalicji "Niech Żyją!".