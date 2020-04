Koronawirus. Brak folii zabezpieczającej na terminalach. Żabka i RUCH komentują

Płyny dezynfekujące, rękawiczki, odgradzające płyty w sklepach i różnych punktach obsługi. To wszystko by chronić sprzedawców i klientów od zarażenia koronawirusem. Czegoś jednak brakuje. Odbierając paczkę w Żabce i kiosku RUCH-u, kod odbioru musiałam wpisać ręcznie na terminalu, który nie był niczym zabezpieczony, a dotykały go zapewne przede mną tysiące osób.

W kiosku RUCH-u nie trzeba już wpisywać samemu kodu odbioru przesyłki. (East News, Fot: Marek Maliszewski/REPORTER)