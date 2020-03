Kebab w dobie koronawirusa. Jak radzą sobie budki z ulubionym daniem Polaków? "Być albo nie być"

To już trzeci tydzień, podczas którego restauracje, kawiarnie, puby i bary w naszym kraju są zamknięte. Wszystko przez pandemię koronawirusa. Biznesy wielu przedsiębiorców wiszą na włosku. Deską ratunku jest zamawianie przez klientów jedzenia na wynos i z dowozem. Zarobek z tego tytułu pozwoli, przynajmniej niektórym, zapłacić rachunki i pensje pracownikom, bo o zyskach nie ma co wspominać. Niełatwą sytuację mają jednak właściciele budek i lokali sprzedających kebab, czyli jednego z ulubionych dań Polaków.

Mogłoby się wydawać, że z tym biznesem nie będzie tak źle skoro kebab i tak zamawiamy zazwyczaj na wynos, a taki sposób działania lokali jest dozwolony. Niestety okoliczności związane z pandemią koronawirusa nie sprzyjają jedzeniu "pod budką". Większość ludzi zgodnie z zaleceniami pozostała w domu. W związku z tym szansa, że ktoś podczas spaceru przejdzie obok lokalu z kebabem i go zamówi - są małe. Zamknięte puby i dyskoteki również wpłynęły na spadek obrotów w tym biznesie. Bo przecież jak kebab, to po imprezie i nad ranem.

Popularny w Warszawie kebab Efes, prowadzi sprzedaż wyłącznie "przez okienko". To znaczy, że trzeba przyjść lub zadzwonić i odebrać swoje zamówienie osobiście. - Tłumów nie ma, chociaż nie można powiedzieć, że jest źle. Może tak z 60 proc. tego, co było wcześniej - mówi jeden z pracowników.

W trudnej sytuacji znalazł się również Kebab King. - Jest bardzo ciężko. Nasze restauracje zgodnie z rozporządzeniem Ministra zostały zamknięte. W kilku lokalach działa dostawa do klienta jednak jest to tak zwana "kropla w morzu". Wiele biznesów w tym także restauracje oferujące dania typu kebab, staną przed dylematem być albo nie być - komentuje Natalia Zalewska z biura prasowego Kebab King.

To, co najbardziej zwróciło moją uwagę, jeżeli chodzi o kebabowy biznes, to liczne promocje. Większość lokali generuje kody rabatowe dla osób zamawiających jedzenie online. To jeden ze sposobów na zachęcenie klientów do zakupu, czyli na przetrwanie.