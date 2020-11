Koronawirus. Czy szczepionka firm Pfizer i BioNTech "zbawi" świat przed pandemią?

Koronawirus. Szczepionka na COVID-19. Świat wyczekuje końca pandemii

Amerykański koncern Pfizer Inc. wraz z niemieckim BioNTech SE jest coraz bliżej wprowadzenia rewolucyjnego środka na rynek. Szczepionka na COVID-19 ma trafić również do Polski. Wszystko za sprawą Komisji Europejskiej, która ułatwi nam w dostęp do preparatu.