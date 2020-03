Koronawirus. Które mydło jest bardziej higieniczne - w kostce czy w płynie? Zapytaliśmy eksperta

Polacy boją się koronawirusa i masowo wykupują środki do mycia i dezynfekcji. Jednej rzeczy wirusowi odmówić nie można - sprawił, że ludzie zaczęli bardziej dbać o higienę. Oprócz produktów z napisem "antybakteryjny" ze sklepów znikają też zwykłe mydła - zarówno w płynie, jak i w kostce. Które są bardziej higieniczne?

Z danych Panelu Gospodarstw Domowych GfK wynika, że coraz mniej Polaków kupuje mydła w kostce. Najczęściej wybierają je osoby powyżej 50. roku życia, które stanowią 60 proc. grupy nabywców tych produktów. Za to coraz częściej do koszyka trafia mydło w płynie.

Pojawia się pytanie, które mydło jest bardziej skuteczne i higieniczne. Czy nie jest przypadkiem tak, że kostka mydła jest siedliskiem bakterii ...? Niektórzy namydlają nią ręce i bez spłukania - kładą na umywalce. Na początku przez dłuższy czas taka kostka jest wilgotna, co sprawia że mogą gromadzić się na niej bakterie i kurz. Dopiero potem zasycha, aż użyje jej kolejna osoba. Nie brzmi to zbyt higienicznie.

Dr Gogół zwraca uwagę na dozowniki wielokrotnego użytku, które zazwyczaj umieszczane są w miejscach publicznych. To właśnie one są podatne na zanieczyszczenia. - Kilka lat temu przeprowadzono badania w szkole podstawowej. Bakterie Gram-ujemne na rękach uczniów i pracowników wzrosły 26-krotnie po umyciu mydłem z zanieczyszczonych dozowników do wielokrotnego napełniania mydłem. Natomiast mycie mydłem z dozowników z zapieczętowanymi wkładami zmniejszyło ilość bakterii na rękach 2-krotnie - mówi biochemik.