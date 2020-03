Koronawirus. W sklepach brakuje żeli antybakteryjnych, ale możemy zrobić je sami w domu

Polacy obawiają się koronawirusa. W drogeriach i aptekach zaczyna brakować maseczek, żeli i mydeł antybakteryjnych. Gdyby tych produktów zabrakło na dobre, to istnieje domowy sposób na zrobienie swojego własnego płynu antybakteryjnego. Eksperci podpowiadają jak.

- Produkty do dezynfekcji rąk, takie jak żele antybakteryjne, cieszą się ostatnio wyjątkowo dużym zainteresowaniem klientów. Jesteśmy w kontakcie z producentami tych wyrobów, tak by zapewnić w naszych drogeriach pełen asortyment - komentuje Agata Nowakowska z biura prasowego drogerii Rossmann.

Ceny żeli antybakteryjnych na aukcjach internetowych znacznie wzrosły, ale ludzie i tak kupują. Najpopularniejsza aukcja ma aż 558 ofert kupna. To litrowy żel antybakteryjny, który nawet w tytule oznaczony jest słowem "koronawirus". Produkt kosztuje prawie 90 zł. Podrożały również żele podręczne, o mniejszej pojemności. Za 50 ml musimy zapłacić aż 25 zł. Sporo - jak za taką ilość, ale ludzie i tak masowo wrzucają do koszyka.

Dr Szymon Drobniak, biolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, mówi, że potrzebujemy do tego jedynie żelu aloesowego i alkoholu etylowego. - Najprostszy sposób to dodanie do takiego żelu alkoholu. Najlepiej w proporcji 6 do 4, czyli 6 porcji alkoholu na 4 porcje żelu, wtedy otrzymamy roztwór ze stężeniem 60 proc., czyli taki, jaki jest zalecany - mówi ekspert. Niestety nie uda nam się stworzyć produktu o takiej samej konsystencji, jaką mają żele ze sklepu, ale skuteczność będzie taka sama. Żel aloesowy dostaniemy w aptece i wielu drogeriach. Ma właściwości nawilżające, więc nie powinniśmy takim produktem przesuszyć rąk.